Staalconcern ArcelorMittal legt Duitse fabrieken stil wegens duur gas

Bijna 1 op de 2 Belgen is digitaal kwetsbaar: “Niet iedereen surft vlot mee op de digitale golf”

Bijna één op de twee Belgen is digitaal kwetsbaar, ondanks de digitalisering, die sinds 2019 alleen maar toegenomen is. Zo blijkt vrijdag uit de resultaten van de nieuwe ‘Barometer Digitale Inclusie’. Op initiatief van de Koning Boudewijnstichting legden onderzoeksteams van de UCLouvain en de VUB drie grote digitale kloven bloot. “Technologie verandert onze samenleving in ijltempo, maar niet iedereen surft vlot mee op de digitale golf”, klinkt het.

13:31