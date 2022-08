Sri Lanka vraagt donaties om ondervoeding bij kinderen tegen te gaan

Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN kunnen meer dan vijf gezinnen op de zes in Sri Lanka niet eten wanneer ze honger hebben of kopen ze voedingsproducten van een mindere kwaliteit. Unicef, het kinderfonds van de VN, benadrukt dat kinderen disproportioneel geraakt worden door de zware economische crisis en dat zowat 2,3 miljoen kinderen nood hebben aan humanitaire hulp. De VN vroeg afgelopen maand internationale steun om 47,2 miljoen dollar bijeen te krijgen voor levensnoodzakelijke hulp.

“Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie was het probleem al groot, maar de economische crisis heeft de situatie vandaag enkel verergerd”, klinkt het bij Neil Bandara Hapuhinne, secretaris van het ministerie van Vrouwen- en Kinderenzaken in Sri Lanka.

Volgens de secretaris toonde een onderzoek uit 2021 dat 127.000 van de 570.000 kinderen jonger dan vijf jaar ondervoed waren. Die cijfers liggen nu wellicht hoger door de sterke inflatie en tekorten aan voedsel en basisproducten, aldus Hapuhinne. In juli bedroeg de inflatie in Sri Lanka 60,8 procent, maar volgens onafhankelijke economen liep de inflatie intussen al op tot meer dan 100 procent. Bovendien is 90 procent van de bevolking afhankelijk van staatssteun. Dat is een verdubbeling in een jaar tijd.