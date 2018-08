Springkastelenpret bij De Pagadder 22 augustus 2018

Op de site van het Huis van het Kind was het onlangs dolle pret, met dank aan een hoop springkastelen. Die werden er geplaatst door speelpleinwerking De Pagadder. "Per dag verwelkomen we gemiddeld zeventig kinderen", vertelt animator Britney Boriau van de jeugddienst. "We werken volgens thema's, en nu was dat 'sportkriebels'. Daar pasten de springkastelen perfect in."





(CVHN)