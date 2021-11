Spotify komt met gloednieuwe karaokefunctie

NFT-kunstenaar: "Vroeger moest ik geld lenen van mijn vrienden, plots verdiende ik 4,75 miljoen in een dag"

NFT-kunst gaat hard. Voor NFT’s, een soort van digitale eigendomscertificaten, worden zelfs miljoenen in cryptomunten neergeteld. De 51-jarige Britse schilder Trevor Jones heeft de hype alvast geen windeieren gelegd. “Vijf jaar geleden kon ik nauwelijks mijn hypotheek betalen en moest ik geld lenen bij mijn vrienden om rond te komen, daarna verdiende ik 4 miljoen pond in een dag”, zei hij aan The Guardian.

