Beweeg Meer Ideeën Gesponsorde inhoud Sporten na het werk volstaat niet om het gezondheidsrisico van te veel zitten te doorbreken Aangeboden door CM

11 februari 2020

08u00 0 Hoe vaak kwam jij vandaag al van je stoel? Volgens onderzoek zit de gemiddelde Vlaming 5,7 uur per dag neer. Iemand met een bureaujob staat amper 4 keer per dag recht. De hoogste tijd om afscheid te nemen van de stoel als onze beste vriend.

Deadlines moeten behaald, e-mails beantwoord… We racen doorheen de werkdag, vanop onze bureaustoel. Volgens de meest recente cijfers (2018) van de Gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid brengt de gemiddelde Vlaming 5,7 uur per dag al zittende door.

‘We zetten ons ’s ochtends neer en staan enkel op voor koffie of een toiletbezoek’, zegt CM-gezondheidsexperte Elke Ghyllebert. We bewegen te weinig en dat is niet zonder risico. ‘Lang stilzitten legt je metabolisme stil waardoor je vetverbranding vertraagt. Het verhoogt niet alleen de kans op overgewicht, maar ook op gewrichtsklachten en op langere termijn zelfs op bepaalde kankers, botontkalking, hart- en vaatziekten, diabetes type 2...’ Wie denkt dat een avondlijk rondje joggen het effect van al dat stilzitten tenietdoet, vergist zich. ‘Daarvoor moet je al 60 tot 75 minuten bewegen aan een minstens matige intensiteit – stevig doorwandelen, lichtjes joggen… - en dat elke dag opnieuw. Niet realistisch dus.’

Stop met zitten

Het probleem gaat verder dan de werkvloer. We vullen ons winkelmandje in de online supermarkt, laten nieuwe kleding aan de voordeur leveren en zetten thuis onze automatische stofzuiger en grasmaaier aan het werk.

Elke Ghyllebert: ‘In combinatie met ongezondere voedingsgewoonten is die mechanisering nefast voor de gezondheid.’ Er zit dus maar een ding op: stoppen met zitten. 64% van de Vlaamse volwassenen slaagt erin om de Vlaamse bewegingsnorm te behalen. Die raadt aan om elke week 150 minuten matig intensief (je kan nog praten) of 75 minuten intensief (met hoge hartslag) te bewegen. ‘Een halfuurtje per dag goed doorwandelen of drie keer per week 25 minuten joggen, volstaat. Maar het hoeft niet altijd zo serieus. Dansen met je kind of ravotten met de hond doet je hartslag ook stijgen. Het zit in kleine dingen. Klusjes uitvoeren, in de tuin werken, de was ophangen, veelgebruikte spullen wat lager zetten zodat je vaker moet bukken… alle extra’s helpen. En ook op het werk kan je meer beweging brengen. Sta om het halfuur even recht, gebruik de printer van een afdeling wat verderop, telefoneer en vergader al wandelend….’

Op elke leeftijd

Onze liefde voor zitten stijgt met de jaren. ‘Vlaamse volwassenen zitten gemiddeld 5,7 uur per dag stil. Eens de 65 voorbij loopt dat op tot 5,9 uur per dag. Dat zorgt voor een zwakkere spierontwikkeling en meer botontkalking, waardoor ze vaker vallen en sneller breuken oplopen. Ook voor hen is meer activiteit erg belangrijk. Het verkleint het valrisico én versterkt het mentale.’ Zelfs bij de allerkleinsten is er werk aan de winkel. Kinderen van zes tot twaalf zitten zeven uur per dag, goed voor de helft van hun wakkere tijd, zo blijkt uit de recentste Belgische nationale voedselconsumptiepeiling (2015). De 15- tot 24 jarigen doen het met 6,7 zituren per dag niet veel beter. Resultaat? Een lager mentaal welbevinden, hoger risico op overgewicht en minder sterke spieren en gewrichten. Kortom, extra bewegen levert je op elke leeftijd een flinke gezondheidswinst op.

Niet te streng

Helemaal klaar om extra actie in je leven te pompen? Goed voor jou! Tools als een stappenteller of Fitbit brengen je activiteit in kaart en kunnen motiverend werken. ‘Maar staar je er niet blind op’, benadrukt de gezondheidsexpert. ‘Elke stap vooruit is een overwinning. Voornemens als ‘vanaf maandag eet ik uitsluitend gezond en ga ik veel bewegen’ zijn maar moeilijk vol te houden. Het idee dat iemand meteen het perfecte gedrag kan stellen, klopt niet. Gedragsverandering vraagt tijd. In plaats van meteen all the way te willen gaan, bouw je beter stilaan op. Door successen te ervaren, stijgt van motivatie om je volgende stap te zetten.’

Bedenk jij het beste Beweeg Meer Idee?

Een nationale sportdag, een fitnesszaal in de trein… CM Gezondheidsfonds roept Vlamingen en Brusselaars op om hun zotste, creatiefste en origineelste Beweeg Meer Ideeën in te dienen om ons land in actie te brengen. Het beste idee zal ook effectief gerealiseerd worden. ‘Innovatieve ideeën die rekening houden het sociale aspect en haalbaar zijn voor iedereen, hebben een streepje voor’, tipt Elke Ghyllebert.

Heb jij een leuk idee om je medeburgers uit hun stoel te halen? Dien je voorstel in via www.cm.be/beweegmeeridee en wie weet kiest de professionele jury met oa. voetbalster Imke Courtois en UGent professor Wendy Van Lippevelde jouw idee als beste BMI!