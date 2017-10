Spoedoverleg bij minister Geens over Bende van Nijvel 19u13

Bron: VTM NIEUWS, belga 4 Photo News Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) houdt momenteel spoedoverleg over het dossier van de Bende van Nijvel met het voltallige college van procureurs-generaal, dus alle procureurs-generaal van het land. Dat preciseert de woordvoerster van minister Geens.

Deze krant onthulde dit weekend dat na 35 jaar 'De Reus' van de gevreesde Bende van Nijvel eindelijk ontmaskerd is. Volgens het gerecht gaat het om een intussen overleden ex-rijkswachter uit Aalst en voormalig lid van elite-eenheid Groep Diane.



Het overleg kwam er nadat gisteren bekend raakte dat 'De Reus' in 2015 op zijn sterfbed toegaf dat hij lid was van de beruchte bende. De broer van de man getuigde bij VTM NIEUWS en bevestigde dat het om zijn broer gaat: "Hij vertelde me alles op zijn sterfbed." Het gerecht spreekt over een belangrijk spoor.



De procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, die de leiding over het onderzoek heeft, wou niet officieel bevestigen dat de man geïdentificeerd is.