Spoedarts Jan Stroobants: “We vrezen keuzes te moeten maken, wie helpen we en wie helpen we niet”

Jan Stroobants (58), hoofd van de spoedafdeling van ZNA Middelheim Antwerpen en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Spoedartsen, zegt dat de extra coronamaatregelen die de Vlaamse regering dinsdagavond heeft aangekondigd te laat komen, met alle gevolgen van dien. “We vrezen keuzes te moeten maken, wie helpen we en wie helpen we niet”, zei hij bij HLNLIVE.

Stroobants liet zich gisteravond in Terzake al uit over de nieuwe maatregelen die hij louter “damage control” vindt. “De zorgtanker gaat tegen de klippen varen. Misschien kunnen we nog een flauwe bocht nemen en de averij wat beperken”. Vanochtend op HLNLIVE ging hij hierop verder. “Er zal spijtig genoeg schade aangericht worden. De diensten intensieve zorgen liggen nu al vol, terwijl het gros van de covid-patiënten nog moet komen. We verwachten dramatische situaties.”

“De noodzakelijke zorg voor non-covidpatiënten is zo goed als mogelijk verdergezet. Als we tien procent moeten opschalen voor meer corona-opnames, betekent dit een vermindering van 18 procent inzake non-covidzorg.” Stroobants brengt hierbij in herinnering dat de Belgische ziekenhuizen momenteel een absenteïsmegraad tussen de 0 en de dertig procent hebben waardoor nu al niet voldoende zorgpersoneel beschikbaar is om intensieve zorg kan verlenen. “We vrezen keuzes te moeten maken: wie helpen we, en wie niet.”

Spoedartsen over het hele land hebben de afgelopen dagen de oefening gemaakt om patiënten over te brengen naar ziekenhuizen met iets meer opnamecapaciteit. “Een hele logistieke operatie, niet alleen voor de spoed- maar ook voor de ambulancediensten.” Stroobants vreest dat dit doorschuiven op termijn niet meer kan.

Kan een veldhospitaal zoals in Verviers een oplossing bieden, kreeg de urgentiearts voorgeschoteld. “Dit kan enkel een beetje helpen bij herstellende patiënten die alleenstaand zijn of thuis niet veilig kunnen revalideren. Met tenten bouwen ga je natuurlijk ‘geen venten’ bouwen. Je creëert er geen extra zorgpersoneel mee die over de nodige medische competenties beschikt.”

“De nieuwe maatregelen komen natuurlijk te laat. Dit had veel vroeger moeten gebeuren, zodat we nu niet in de huidige situatie zouden zitten”, zegt de spoedarts nog. “Maar je kan dit niet alleen op de overheid steken. Wij zijn daar allemaal mee verantwoordelijk voor. We zijn er als maatschappij niet in geslaagd om te doen wat er moest gebeuren.”

“Symptomen geminimaliseerd”

Daarmee bedoelt hij dat we onze contacten onvoldoende hebben beperkt, maar ook dat mensen hun symptomen hebben geminimaliseerd. “Mensen die klachten hebben, zeggen dat het slechts een banale verkoudheid is, dat het niets met Covid te maken heeft, en gaan gewoon door.” Op die manier heeft het virus zich verder verspreid.

Timing

De strengere Vlaamse coronamaatregelen gaan vrijdag in om 18 uur. De Vlaamse regering wil daarmee de betrokken sectoren de kans geven om zich voor te bereiden en wil er ook voor zorgen dat de genomen maatregelen kunnen omgezet worden in heldere regelgeving. Maar links en rechts is er kritiek op de timing. Veel steden en gemeenten wachten niet tot vrijdag en voeren de maatregelen met onmiddellijke ingang in. De steden en gemeenten in kwestie staan hier verzameld in een overzicht.

