Spoedarts Jan Stroobants: “Dit is gewoon ‘damage control’. De tanker loopt hoe dan ook op de klippen”

Stroobants geeft ons maar weinig hoop voor wat ons de komende dagen en weken te wachten staat. Hij vergelijkt de situatie met een olietanker die van richting moet veranderen. “Dit is gewoon ‘damage control’”, zegt hij over de nieuwe maatregelen. “De tanker gaat tegen de klippen varen. Misschien kunnen we nog een flauwe bocht nemen en de averij wat beperken. Zeker de duur van de crisis gaan we daarmee kunnen beperken.”

“Dit had veel vroeger moeten gebeuren, zodat we nu niet in de huidige situatie zouden zitten”, zegt de spoedarts nog. “Maar je kan dit niet alleen op de overheid steken. Wij zijn daar allemaal mee verantwoordelijk voor. We zijn er als maatschappij niet in geslaagd om te doen wat er moest gebeuren.”

“Symptomen geminimaliseerd”

Daarmee bedoelt hij dat we onze contacten onvoldoende hebben beperkt, maar ook dat mensen hun symptomen hebben geminimaliseerd. “Mensen die klachten hebben, zeggen dat het slechts een banale verkoudheid is, dat het niets met Covid te maken heeft, en gaan gewoon door.” Op die manier heeft het virus zich verder verspreid.

Timing

De strengere Vlaamse coronamaatregelen gaan vrijdag in om 18 uur. De Vlaamse regering wil daarmee de betrokken sectoren de kans geven om zich voor te bereiden en wil er ook voor zorgen dat de genomen maatregelen kunnen omgezet worden in heldere regelgeving.

Maar links en rechts is er kritiek op de timing. “Het is onbegrijpelijk dat er tot vrijdag wordt gewacht vooraleer de nieuwe maatregelen ingaan”, zei Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, eerder al. “Als het huis in brand staat, moet je nu blussen”, vindt ze. En ook sp.a-fractieleider Hannelore Goeman begrijpt niet waarom er nog drie dagen moeten voorbijgaan. “Het virus groeit exponentieel: elke dag getreuzel maakt het probleem dubbel zo groot”, zegt ze.

Ook viroloog Marc Van Ranst dringt op Twitter aan om de strengere coronamaatregelen sneller toe te passen. “Als we deze coronamaatregelen een kans willen geven, dan kunnen we ze best vandaag beginnen toepassen! We hoeven niet tot vrijdag te wachten!”, tweet hij.

En ook de burgemeester van Aarschot, Gwendolyn Rutten (Open Vld), vindt dat Vlaanderen niet tot vrijdag kan wachten om de strengere coronamaatregelen in te voeren. Zij roept op om de maatregelen woensdag om 18 uur te laten starten. “Liefst doen we dat in heel Vlaanderen samen. Maar als het moet, gaan we alleen. Het virus gaat te snel, dus wat moet - moet”, tweet de gewezen Open Vld-voorzitter.

