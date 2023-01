Spilfiguur in Qatargate wordt spijtoptant en gaat samenwerken met Belgische justitie

Het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, die wordt beschouwd als een spilfiguur in de ‘Qatargate’ of de corruptiezaak binnen het Europees Parlement, gaat samenwerken met de Belgische justitie. Dat meldt het federaal parket. De Italiaan wordt spijtoptant en moet nu “substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en volledige verklaringen” afleggen over zijn eigen rol in het dossier en die van de andere betrokkenen.