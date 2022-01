Speurders onderzoeken: was Dean (4) al dood vooraleer Dave De Kock naar Nederland vluchtte?

Vlaams Belang vraagt hoorzittin­gen over verlenging Covid Safe Ticket in Vlaanderen

Oppositiepartij Vlaams Belang dringt in het Vlaams Parlement aan op hoorzittingen over de verlenging van het Covid Safe Ticket (CST) in Vlaanderen. De huidige regeling rond het CST loopt tot eind januari en volgens Vlaams Belang is een verlenging zonder fundamenteel debat in het parlement "onaanvaardbaar". Stefaan Sintobin, voorzitter van de commissie Welzijn, vraagt "bij hoogdringendheid hoorzittingen te organiseren met experten, juristen en sectororganisaties over de wenselijkheid van de verlenging". Meerderheidspartij CD&V noemt het voorstel van Vlaams Belang "niet haalbaar".

14:39