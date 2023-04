Speelzalen schoten als paddenstoelen uit de grond: hoe snooker ooit een hype zoals padel was

“Russische arbeids­markt aan het ineenstor­ten”: grafiek toont enorme daling aantal werknemers tussen 20-34 jaar

Het totale aantal werknemers onder de 35 jaar in Rusland is nog nooit zo laag geweest sinds de val van de Sovjet-Unie begin jaren negentig. Het aantal nam vorig jaar af met maar liefst 1,3 miljoen. De Amerikaanse politicoloog en oorlogsexpert Branislav Slantchev van de University of California San Diego waarschuwt voor “een ineenstorting van de Russische arbeidsmarkt”.