Speelgoedgigant Mattel voorspelt “sterk feestdagenseizoen”, leveringsproblemen omzeild

Anuna De Wever op klimaat­mars Gent: “Het heeft geen zin om in de scholen te zitten en een diploma te halen voor een toekomst die er niet is”

13:17 Jongeren van over de hele wereld komen vandaag samen om te staken voor het klimaat. Ook in Gent roept klimaatbeweging Youth For Climate jongeren op om op straat te gaan, en dit tijdens de schooluren. “Want als politici hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan moeten wij het doen”, staat er te lezen op hun Facebookpagina. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liet eerder al weten dat hij scholen heeft gevraagd om het ‘klimaatspijbelen’ te bestempelen als een ongewettigde aanwezigheid. “De vraag is niet: spijbelen we of niet. De vraag is: nemen we onze toekomst nog serieus?”, zei boegbeeld Anuna De Wever bij HLN LIVE.