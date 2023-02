Spectaculaire gender reveal zorgt voor kritiek: “Is dit een babyaankondiging of een bosbrand?”

KIJK. Internet ligt in een deuk met video waarin Amerikaan­se first lady man van Kamala Harris op mond kust

Kort voor de State of the Union-toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden gisteren waren alle ogen even gericht op zijn vrouw Jill. Die groette Doug Emhoff, de man van vicepresident Kamala Harris, wel op een erg joviale manier. In een video is te zien hoe Biden Emhoff vol op de mond lijkt te kussen. De beelden gingen – hoe kan het ook anders – viraal op sociale media en hebben al voor de nodige hilariteit gezorgd. “Ik wist niet dat het Capitool een kiss cam had”, klinkt het onder meer.

