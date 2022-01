Spanningen Oekraïne: "Poetin en Erdogan praten over Russische eisen aan NAVO"

Brand in voormalig Zuid-Afrikaanse parlement in Kaapstad

In een gebouw van het Zuid-Afrikaanse parlement in Kaapstad is zondagochtend een hevige brand uitgebroken. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN is een stuk dak ingestort en is de zaal waar het lagerhuis vroeger was gehuisvest, verwoest. De oorzaak is nog onbekend en er zijn geen gewonden gemeld.

14:59