Spanje wil praten over vrijstelling quarantaine voor toeristen Spaanse eilanden AMPH

10 september 2020

14u21 4 Spanje wil in een poging om het toerisme te steunen luchtbruggen naar de Canarische Eilanden en de Balearen openstellen voor toeristen. Reizigers die terugkeren uit deze gebieden, zouden dan niet in quarantaine moeten bij hun terugkomst.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya kondigde aan in gesprek te gaan met Groot-Brittannië, Duitsland en Scandinavische landen om speciale verbindingen in te stellen naar enkele Spaanse eilanden.

De Canarische Eilanden en de Balearen gaan namelijk zwaar gebukt onder de coronapandemie, terwijl ze nu normaal gezien de drukste tijd van het jaar ingaan.

Spanje kampt met de hoogste toenames qua coronacijfers in Europa. Deze week werd het land het eerste in West-Europa met meer dan een half miljoen coronagevallen. Veel landen hebben reiswaarschuwingen afgekondigd voor Spanje. Ook moeten vakantiegangers soms in quarantaine als ze terugkeren uit het Zuid-Europese land. Daarin zou met de speciale verbindingen dus verandering kunnen komen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.