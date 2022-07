Spanje verhoogt militaire uitgaven met een miljard euro

“Schutter 4 ju­li-parade trok vrouwenkle­ren aan om te kunnen vluchten”

De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij in Highland Park (nabij Chicago) zou zijn daad al weken voorbereid hebben. Dat meldt de politie. Robert Crimo III zou zich ook vermomd hebben in vrouwenkleren om te kunnen vluchten. “Dat deed hij onder meer om de tatoeages in zijn gezicht te verbergen”, klonk het.

21:58