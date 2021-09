SpaceX-raket met alleen burgers aan boord succesvol in baan om aarde voor driedaagse ruimtereis

Ruimtevaartuig Inspiration4 van SpaceX is rond 2 uur ‘s nachts Belgische tijd succesvol gelanceerd en brengt vier ruimtetoeristen in een baan rond de aarde voor een driedaagse ruimtereis. En alléén hen. Géén professionele astronauten aan boord dus, al kwam één reiziger wel erg dicht bij zo’n brevet. SpaceX van miljardair Elon Musk organiseert de ruimtereis, die begon met de lancering op Cape Canaveral in Florida. De reis is volgens het bedrijf van Musk zelf meteen ook de start van de commerciële ruimtevaart. Maar wie zijn de vier gelukkigen die mee mogen?

Om iets na twee uur 's nachts Belgische tijd werd de Inspiration4 gelanceerd, meteen aan het begin van de vooraf aangekondigde ‘launch window’ waarbinnen de lancering plaats kon vinden. Die window opende deze nacht om 02.02 uur onze tijd en sluit vijf uur later.

Volledig scherm Ruimtevaartuig Inspiration4 van SpaceX tijdens de lancering. © REUTERS

Het vaartuig, de Crew Dragon-capsule die al astronauten van en naar het ruimtestation ISS vervoert, komt maximaal 540 kilometer van de aarde. De laatste keer dat mensen zo ver weg gingen, was in 2009. Voor deze reis kreeg de Crew Dragon-capsule een glazen koepel om het gezelschap ten volle te laten genieten van het adembenemende zicht. Na een verblijf van ongeveer drie dagen in de ruimte keren de bemanningsleden terug op aarde. Het vaartuig plonst dan, hangend aan een parachute, in de Atlantische Oceaan. Een trip van drie dagen, een pak langer dus dan de korte ruimtevluchten van Richard Branson en Jeff Bezos begin deze zomer.

Volledig scherm Crewleden Hayley Arceneaux, Jared Isaacman, Sian Proctor and Christopher Sembroski zitten klaar voor de lancering. © AFP

Het ruimtetuig van Musk heeft vier personen aan boord. De gezagvoerder is de 38-jarige miljardair Jared Isaacman, die de vlucht betaalt. Hij is de oprichter van betaaldienst Shift4. Isaacman koos een goed doel en zijn bemanning. Hij neemt twee mensen mee die banden hebben met zijn goed doel, een kinderziekenhuis in de stad Memphis: arts-assistent Hayley Arceneaux (29) en donateur Christopher Sembroski (42). Het vierde bemanningslid is Sian Proctor (51), een docente geologie die ruim tien jaar geleden tevergeefs probeerde astronaut te worden. De missie moet ongeveer 170 miljoen euro opbrengen voor het St. Jude Children’s Research Hospital, onder meer door het veilen van spullen die meegaan aan boord.

Volledig scherm Sian Proctor, Chris Sembroski, Jared Isaacman en Hayley Arceneaux. © AP

Bekijk hier de reacties van de 4 ruimtetoeristen:

Volledig scherm Jared Isaacman. © AFP

Jared Isaacman (38)

Geboren op 11 februari 1983, opgegroeid in New Jersey, getrouwd, twee dochters.

Als veertienjarige deed Isaacman in zijn vrije tijd onderhoud en herstellingen van computers. Twee jaar later ging hij vast aan de slag bij een van zijn klanten en liet hij zijn studies voor wat ze waren. In 2005 richtte hij een betaaldienst op in Pennsylvania. Het bedrijf veranderde een paar keer van naam en heet nu Shift4 Payments. Isaacman bleef al die tijd CEO en werd miljardair.

In 2012 was hij medeoprichter van Draken International in Florida. Het bedrijf traint gevechtspiloten voor het Amerikaanse leger.

Isaacman begon in 2004 zelf met vlieglessen en werd piloot. In 2009 vestigde hij op z’n 26ste een wereldrecord door in een klein vliegtuig in 62 uur rond de wereld te vliegen. Hij mag ook met bepaalde gevechtsvliegtuigen vliegen. In zijn twintiger jaren nam hij deel aan heel wat airshows. Nog in zijn vrije tijd doet hij aan bergbeklimmen.

In februari van dit jaar liet hij weten dat hij de gezagvoerder van Inspiration4 zou zijn, de eerste toeristische ruimtevlucht zonder professionals aan boord. Hij koos de drie andere bemanningsleden.

Volledig scherm Hayley Arceneaux. © AP

Hayley Arceneaux (29)

Geboren op 4 december 1991 in Baton Rouge in Louisiana. Hayley Arceneaux kreeg op haar tien jaar botkanker. Haar knie werd vervangen door een prothese en ze kreeg een staaf van titanium in haar linkerdijbeen. Ze wordt niet alleen de jongste persoon met de Amerikaanse nationaliteit, maar ook de eerste mens met een prothese die naar de ruimte gaat.

Arceneaux werd voor de botkanker behandeld in het kinderziekenhuis St. Jude in Memphis. Ze overleefde de vreselijke ziekte, haalde in 2016 haar diploma van arts-assistent en werkt nu zelf in dat ziekenhuis om kinderen die leukemie en lymfeklierkanker hebben te helpen.

Zelf is ze supertrots dat ze als kankeroverlever en als eerste astronaut die fysiek niet perfect is de ruimte ingaat. “Dit hield ik nooit voor mogelijk, deze missie verandert van alles.”

Haar broer Hayden Arceneaux en haar schoonzus Liz Suttles zijn overigens ruimtevaartingenieurs.

Volledig scherm Chris Sembroski (helemaal links), Hayley Arceneaux, Jared Isaacman, en Sian Proctor. © AFP

Christopher Sembroski (42)

Geboren op 28 augustus 1979, opgegroeid in North Carolina, vader van twee kinderen. Hij woont nu in de buurt van Seattle in de staat Washington.

Chris Sembroski was altijd al geboeid door ruimtevaart en astronomie. Hij noemt zichzelf een “ruimtenerd”. Als student was hij vrijwilliger bij ProSpace, een vzw die opkwam voor privéruimtevluchten. Hij leidde ook simulatiesessies in een ruimteveer als adviseur van Space Camp, een soort van opvoedingskamp in Alabama gericht op wetenschap en technologie. Na zijn universitaire studies nam hij dienst bij de luchtmacht van het Amerikaanse leger als technieker. Voor hij in 2007 het leger verliet, werd hij ingezet in Irak. Bij de luchtmacht behaalde hij zijn bachelor in de professionele luchtvaartkunde. Vandaag werkt hij als data-ingenieur bij Lockheed-Martin.

Sembroski doneerde in februari geld aan het kinderziekenhuis in Memphis, waardoor hij mee in de loterij terechtkwam waarmee je een ticket kon winnen om mee te reizen met Inspiration4. Eigenlijk werd een vriend van Sembroski uitgeloot voor de fel gegeerde ruimtereis, maar die stond zijn zitje af.

Volledig scherm Sian Proctor is de tweede astronaut van links. © AFP

Sian Proctor (51)

Geboren op 28 maart 1970 op het eiland Guam, dat Amerikaans territorium is.

Haar vader werkte voor de NASA in Guam ten tijde van de Apollo-missies. Na de maanlandingen verhuisde de familie Proctor naar Minnesota. Door de opeenvolgende jobs van haar vader woonde Sian Proctor daarna in verschillende staten in het noordoosten van de VS. Op haar veertiende ging het naar Fairport in New York. Proctor haalde een bachelor in Milieukunde. Later studeerde ze aan de Arizona State University. Ze behaalde een master in Geologie en een doctoraat in Wetenschapsonderwijs. Ze is nu docente geologie.

In 2009 schopte ze het tot de finale van de astronautenselectie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Er waren meer dan 3.500 kandidaten en Proctor zat bij de laatste 47. Maar daar hield het op: ze was niet bij de negen geselecteerden.

Slag der miljardairs

Nog dit: Elon Musk is met SpaceX in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met twee andere miljardairs, Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin) en Richard Branson (Virgin Galactic). De ‘ruimteslag der miljardairs’ is dus volop bezig. Musk lijkt met zijn orbitale vlucht een voorsprong te verzekeren op zijn collega’s, die vluchten maakten van slechts een paar minuten tot aan de dampkring. Zij reisden dan weer wél zelf mee, wat Musk niet doet. En nu heeft ook Steve Wozniak, medestichter van Apple, zich op ruimtetoerisme gestort met zijn nieuwe bedrijf Privateer Space, dat zich inzet om “de ruimte veilig en toegankelijk te houden voor de hele mensheid”.

Volledig scherm De crew van Inspiration4: Hayley Arceneaux, Chris Sembroski, Jared Isaacman en Sian Proctor. © AP

