Spaanse Ana (24) vrijgelaten uit Iran: "We wilden het niet publiek aankondigen voor haar vliegtuig Iran verliet"

Een 24-jarige Spaanse vrouw die sinds eind vorig jaar gevangen gehouden werd in Iran, is zaterdag vrijgelaten. Ze zit nu op een vliegtuig richting het Zwitserse Genève, vanwaaruit ze naar haar thuisregio Galicië zal terugreizen. Dat meldt de Spaanse openbare omroep RTVE op gezag van het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag.

Spaanse diplomatieke bronnen kondigden in november de arrestatie van een Spaanse onderdaan aan. De ngo Human Rights Activists News Agency (HRANA) identificeerde de vrouw als Ana Baneira Suárez. De omstandigheden van haar arrestatie werden niet officieel bevestigd, maar de arrestatie vond plaats in Teheran tijdens de protesten tegen het Iraanse regime. De jonge activiste werd in november opgepakt nadat ze had deelgenomen aan een protest in de nasleep van de dood van Mahsa Amini. Baneira Suárez verbleef in de Shiraz-gevangenis, meer dan 900 kilometer ten zuiden van Teheran

Op dit moment is Suárez vanuit Iran onderweg naar haar thuisland Spanje. “Ze is gisteren vrijgelaten, maar we hebben het niet publiek willen aankondigen voor haar vliegtuig Iran verliet”, zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, zondag. De beschuldigingen aan haar adres zijn ongegrond, klonk het nog. De vrouw zou het goed stellen.

Tientallen westerlingen in Iraanse cel

In Iran zit op dit moment nog een Spaanse onderdaan opgesloten. De 41-jarige Santiago Sanchez Cortador wordt sinds oktober vastgehouden. Als voetbalfan was hij van plan het wereldkampioenschap in Qatar bij te wonen, maar hij werd kort na zijn aankomst in Iran gearresteerd omdat hij ht graf van Masha Amini zou hebben bezocht. “Vandaag is een gelukkige dag, maar het geluk zal compleet zijn als ook Santiago bevrijd is”, aldus nog minister José Manuel Albares.

Tientallen westerlingen worden in Iran vastgehouden. Ook onze landgenoot Olivier Vandecasteele, die zes jaar werkte voor verschillende ngo’s in Iran, werd op 24 februari 2022 gearresteerd in Teheran en zit dus al meer dan een jaar in de Iraanse cel. De Belg wordt volgens Iraanse media beschuldigd van spionage. Hij werd, opnieuw volgens media, onlangs veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen.

(Her)bekijk ook: Voor het eerst in weken opnieuw protesten in Iran (17-02-2023)