Sp.a-voorzitter Conner Rousseau reageert in VTM NIEUWS op de Grote Peiling en het 'Conner-effect’

lijkt het Conner-effect voor het eerst te verzilveren in een peiling. Conner Rousseau weet met zijn populariteit 12,5 procent van de kiezers te overtuigen, waardoor sp.a CD&V opzij duwt als derde partij in Vlaanderen. In VTM Nieuws reageert de de jonge sp.a-voorzitter op zijn succes en de regeringsvorming waarin zijn partij opnieuw vanop de zijlijn toekijkt.