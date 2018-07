Sp.a-Groen stelt vier nieuwe namen voor 18 juli 2018

02u49 0 Sp.a-Groen heeft vier nieuwe namen bekendgemaakt voor de kartellijst. Er zal ook met de slogan 'Duurzaam voor elkaar' naar de kiezer getrokken worden.

Lijsttrekkersduo Niels Tas (sp.a) en Iris Uyttersprot (Groen) krijgen het gezelschap van vier nieuwe mannen. "Hoe divers ze ook zijn, ze hebben allemaal één ding gemeen: het zijn hardwerkende Vlamingen met een groot hart voor Dendermonde", zeggen voorzitters Tom Bogman (sp.a) en Michel Van Driessche (Groen).





De eerste nieuwe naam is die van Raf Van Volsem, secretaris van sp.a Dendermonde, werkstudent en lid van talloze Baasroodse verenigingen. "Ik weet dan ook als geen ander dat een ondersteunend beleid voor jeugd- en sportverenigingen een must is", zegt hij.





Kris Vander Stappen, uitbater van Den Irish Pub, staat als onafhankelijke op de lijst. Als zelfstandige wil hij zich inzetten voor een welvarende stad met de nodige ruimte voor lokale ondernemers. "Plaats voor inspraak van de burger en een degelijk armoedebeleid liggen me ook nauw aan het hart."





Majid Saih (sp.a), sporter en ondernemer, woont in Baasrode. "Ik pleit voor kwalitatieve en betaalbare woningen voor iedereen, en een goede ondersteuning van jeugdverenigingen en sportclubs."





Yasin Nmili uit Oudegem staat dan weer voor Groen op de lijst. "Als jonge papa wil ik dat kinderen kunnen opgroeien in gezonde lucht, ruimte krijgen om te spelen en veilig naar school te gaan. In de deelgemeenten zijn meer circulatiemaatregelen nodig, in overleg met de inwoners."





Het kartel heeft intussen tien speerpunten klaar voor de kiesstrijd. Het volledige programma moet tegen het einde van de zomer een feit zijn. (DND)





