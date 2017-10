Sp.a: "Fors minder belbusreizigers door klantonvriendelijke routeplanner"

ISOLDE VAN DEN EYNDE

Het aantal belbusreizigers is in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg is in de eerste helft van dit jaar met 18 tot 30% gedaald. En dat is volgens sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke de schuld van de nieuwe routeplanner van De Lijn. "Die zoekt een klantonvriendealternatief voor de belbus, vaak één waardoor je véél langer onderweg bent."