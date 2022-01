SOS Seksverslaving. Alexander prijst zich gelukkig dat hij in therapie ging: “Coke en seks waren op den duur dagelijkse kost”

SOS seksverslaving. Jeroen Rietbergen (50) - bandleider van ‘The Voice of Holland’ en intussen ex van Linda de Mol - is in een Amerikaans afkickcentrum in therapie voor zijn seksverslaving, nadat verschillende vrouwen hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag en hij zijn fouten ook zelf toegaf. Hij is geen uitzondering. Het lijstje seksuologen en therapeuten die in ons land hulp bieden aan seksverslaafden, is eindeloos. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wat verstaan we precies onder een seksverslaving? Wat ligt eraan ten grondslag? En hoe werkt het brein van een seksverslaafde? Vandaag: verslaafden getuigen.