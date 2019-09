SOS HLN. Zarra wil heel Vlaanderen aan het ‘goeiedag zeggen’ krijgen (maar heeft nog wat hulp nodig)



PHILIPPE GHYSENS MATHIAS MARIEN

30 september 2019

18u27

Zarra Neyrinck (15) uit Brugge wil meer vriendelijkheid en warmte op straat: "Als iedereen elkaar nu eens toeknikt..." Ze hoopt dat er overal in Vlaanderen zogenaamde 'Knikjesstraten' gaan verschijnen, waar haar straatnaambordjes komen te hangen. Maar Zarra heeft nog wat hulp nodig.

De Brugse tiener is begonnen met haar eigen Zwaluwenstraat om te dopen in Knikjesstraat. Het idee kreeg ze op vakantie in Nederland. “Ik was er in augustus op fietsvakantie met mama. Omdat ik in vakantiestemming was, zei ik bijna automatisch ‘hallo’ tegen de mensen of knikte ik eens. Maar er kwam weinig respons. Zelfs een knikje was te veel gevraagd.”

Elkaar vriendelijk begroeten

Thuis in Brugge was Zarra nog steeds in vakantiestemming, maar ook daar viel het tegen met de reacties op straat. “Toen heb ik besloten om daar verandering in te brengen”, zegt Zarra.



Ze liet een bordje ontwerpen met het opschrift “Knikjesstraat” en bracht via de lokale pers de Bruggelingen op de hoogte. “Het is de bedoeling dat mensen in de Knikjesstraat elkaar vriendelijk begroeten en meer contact hebben met elkaar”, zegt Zarra. Bruggelingen konden voor 2 euro een bordje bestellen om achter hun raam te plaatsen. “Ofwel ga ik met behanglijm het bordje tegen de gevel hangen.”

Plots kregen we vanuit andere gemeenten en zelfs vanuit andere provincies ook reacties. Ik ben verrast en overdonderd Zarra

Succes

Met haar eigen spaargeld bestelde Zarra 50 straatnaambordjes bij een drukker. Enkele dagen later al waren ze allemaal de deur uit. “Zo’n grote respons had ik totaal niet verwacht. Ik ben verrast en overdonderd. Ik dacht dat de actie tot Brugge beperkt zou blijven maar plots kregen we aanvragen vanuit andere gemeenten en zelfs vanuit andere provincies”, vertelt een enthousiaste Zarra.

Het plan is nu om nog eens 5.000 straatnaambordjes te laten drukken. “We hebben al eens lachend gezegd dat we misschien nog in het Guinness Book van wereldrecords komen met de straat met de meeste inwoners”, zegt mama Elsie Roose. “Zarra beseft dat haar heel wat administratie te wachten staat als ze ermee verder gaat, maar ze is daartoe bereid. We willen gewoon iets positiefs doen. We verkopen de bordjes voor 2 euro per stuk. Maar mensen kunnen er zeker vijf of tien tegelijk bestellen om verder te verspreiden in hun buurt. Met de opbrengst gaan we zeker een goed doel steunen.”

Hulp gezocht

Zarra zoekt nog hulp om haar plan te laten slagen. Hoe meer steun ze krijgt, hoe meer Knikjesstraten in Vlaanderen ontstaan en hoe vriendelijker mensen met elkaar omgaan.

Wie kan helpen of steunen bij het drukken van de straatnaambordjes? En wie levert een bijdrage in het versturen van de bordjes? Stuur een mail naar phg@hln.be. En wie een bordje of een hele voorraad bordjes wil bestellen, mailt naar Zarraknikt@gmail.com. De vergoeding voor het bordje kan overgeschreven worden op BE63 7380 3145 5708.