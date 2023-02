"Sorry bij voorbaat!": Snapchat waarschuwt voor hallucinaties met nieuwe AI-conversatiebot

Maandag kondigde Snapchat ‘My AI’ aan, een experimentele chatbot aangedreven door technologie zoals die van ChatGPT van OpenAI. De conversationele chatbot zal voorlopig enkel in de VS beschikbaar zijn voor Snapchat+ abonnees tegen een prijs van $3,99 per maand.

“Het grote idee is dat we, naast het dagelijks praten met onze vrienden en familie, elke dag met AI gaan praten”, vertelt de CEO van Snapchat, Evan Spiegel, aan de Amerikaanse technologienieuwswebsite The Verge. Gesprekken met het AI-model zullen op een soortgelijke manier plaatsvinden als een gewone chat met een mens. Gebruikers kunnen de AI-bot ook personaliseren door hem een eigen naam te geven.

De functie zal deze week uitkomen in de Verenigde Staten en dat enkel voor betalende abonnees, maar het doel is om de chatbot uiteindelijk beschikbaar te maken voor alle 750 miljoen maandelijkse gebruikers van Snapchat, vertelt Spiegel aan The Verge.

‘My AI’ is een snelle, mobielvriendelijke versie van ChatGPT binnen Snapchat. Het belangrijkste verschil is dat deze versie bij Snapchat beperkter is in wat het kan antwoorden. De werknemers bij Snapchat hebben de robot zo ingesteld om zich te houden aan de vertrouwens- en veiligheidsrichtlijnen van het bedrijf en geen reacties te geven die vloeken, geweld, seksueel expliciete inhoud of meningen over controversiële onderwerpen zoals politiek bevatten.

Hallucinaties

In de aankondiging van ‘My AI’ geeft Snapchat nog een disclaimer mee om zijn gebruikers te waarschuwen: “Zoals alle AI-aangedreven chatbots, is ‘My AI’ gevoelig voor hallucinaties en kan het worden misleid om ongeveer alles te zeggen. Wees u bewust van zijn vele tekortkomingen en excuses bij voorbaat! Alle gesprekken met ‘My AI’ worden opgeslagen en kunnen worden herzien om de productervaring te verbeteren. Deel alstublieft geen geheimen met ‘My AI’ en vertrouw er niet op voor advies.”

‘Hallucinatie’ is een term die hier wordt gebruikt wanneer een AI-model onnauwkeurige conclusies trekt over een onderwerp of situatie die niet is opgenomen in de trainingsdataset van de robot. Het is een bekend nadeel van de huidige grote modellen zoals ChatGPT, zo schrijft de nieuwssite Ars Technica.

Tegenstrijdig

Ondanks de disclaimer over de neiging van ‘My AI’ om dingen te verzinnen, zegt het bedrijf dat zijn nieuwe chatbot in zijn eigen tabblad in de Snapchat-app zal worden vastgepind en “verjaardagscadeau-ideeën voor je BFF zal aanbevelen, een wandeltocht voor een lang weekend zal plannen, een recept voor een diner zal voorstellen of zelfs een haiku kan maken”.

Dezelfde bot die niet “te vertrouwen is voor advies” moet dus ook een nauwkeurige en veilige “wandeltocht voor een lang weekend” kunnen plannen. Critici van generatieve AI hebben deze tegenstrijdigheid aangegrepen om aan te tonen dat dit soort chatbot nog niet klaar is voor wijdverbreid gebruik.