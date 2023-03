Sonos lanceert Era 100 en 300: slimme speakers met één opvallend afwezige functie

De Sonos One is de best verkopende slimme speaker van het Amerikaanse technologiebedrijf, maar na bijna vier jaar werd het tijd voor een update. “We hebben het helemaal van nul opnieuw ontworpen”, klinkt het bij de fabrikant over de Sonos Era 100, tijdens een briefing met HLN. Er is ook een grote broer: “De Era 300 is gemaakt om de beste ervaring te geven bij het luid afspelen van ruimtelijke audio”. Tegenover oudere luidsprekers van Sonos missen deze twee een cruciale functie: de Google Assistent.

Een assistent minder

Google Assistent is op dit moment de enige manier om luidsprekers van Sonos te gebruiken met je stem in het Nederlands. Wie een Sonos kocht van de afgelopen jaren kon vragen om muziek af te spelen, het volume aan te passen, maar kon ook vragen stellen aan Google of smarthomeapparaten besturen.

Dat er geen Google Assistent is ingebouwd bij de nieuwe Sonos Era 100 en Era 300 heeft niets te maken met de juridische strijd tussen beide bedrijven, verzekert woordvoerder IJze de Vries. “Google heeft de technische vereisten voor derden veranderd. We kunnen alles doen wat we willen, maar ze betekenen veel werk voor onze ingenieurs. We bekijken nog of we dat zullen doen of dat mensen Sonos Voice Control meer en meer zullen gebruiken. We hopen dat we ook Google Assistent weer kunnen aanbieden aan onze klanten, maar dat ligt vooral bij Google”, zei de Nederlander.

Volledig scherm De Sonos Era 100 en Era 300 in het wit. © Sonos

Aan de hand van die Voice Control kan je in het Engels of Frans je Sonos-speakers besturen, maar de technologie is puur gericht op het muzikale. Wie vragen wil stellen over het weer, een timer wil zetten of het licht wil aandoen met de stem, kan nog steeds Alexa gebruiken bij de Era 100 of 300, maar ook daarbij is er geen ondersteuning voor het Nederlands. Bovendien is het niet voor iedereen evident om te wisselen tussen de smarthome-ecosystemen van Google en Amazon.

Sonos benadrukt wel dat de Google Assistent niet zal worden weggehaald bij luidsprekers die het momenteel ingebouwd hebben. Ook bevestigt de woordvoerder aan onze redactie dat je nog steeds met oudere modellen de nieuwe Era-luidsprekers zal kunnen besturen. Bijvoorbeeld vragen aan een Sonos-soundbar met ingebouwde microfoon om muziek af te spelen in een andere kamer blijft dus mogelijk.

Sonos Era 100: Bluetooth en nieuwe knoppen

Fysiek neemt de Sonos Era 100 ongeveer evenveel plek in als de One, maar bovenaan is er wel wat veranderd. Zo is er een inkeping voorzien waarmee je gemakkelijk het volume kan regelen. Ook nieuw zijn de aanraakknoppen voor terug- en vooruitspoelen. De microfoon van de Era 100 (en de Era 300) kan tijdelijk gedempt worden en er is achteraan de luidspreker ook een knop die het elektrisch circuit naar de microfoon volledig uitschakelt.

Volledig scherm De Sonos Era 100 is net wat hoger dan voorganger Sonos One. © Sonos

Sonos heeft de opties voor connectiviteit ook fors uitgebreid. Zo kan je je telefoon via Bluetooth verbinden met de Era 100 en 300. Daarnaast kan je ook rechtstreeks bijvoorbeeld een platenspeler koppelen aan de slimme luidspreker, via line-in. “Mensen vragen hier al een hele tijd naar”, vertelde Madeleine Francavilla. Zij was bij Sonos mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beide luidsprekers. “We wilden bij het ontwerpen van het nieuwe platform er zeker van zijn dat klanten de opties kregen die ze wilden.” Je moet wel een aparte adapter kopen voor line-in.

Nieuw aan de Era 100 is dat er tegenover de Sonos One een tweede tweeter is ingebouwd. “Dat zorgt voor een bredere spreiding van geluid, een meer gedetailleerd geluid en stereo met slechts één luidspreker”, vertelt Francavilla. “De nieuwe woofer is bovendien 25 procent groter, dus de bass is duidelijk dieper vergeleken met de Sonos One.”

Volledig scherm Je kan de nieuwe Sonos Era 100 en Era 300 rechtstreeks verbinden aan een platenspeler. © Sonos

De Sonos Era 100 is vanaf 28 maart te koop voor 279 euro.

Sonos Era 300: klaar voor de “doorbraak van ruimtelijke audio”

De Sonos Era 300 wordt met een prijs van 499 euro tussen de nieuwe Era 100 van 279 euro en de oudere Five van 599 euro geplaatst. De nieuwe luidspreker is specifiek ontworpen om gebruik te maken van ruimtelijke audio. Dat soort muziek, gewoonlijk via het formaat Dolby Atmos, is gecomponeerd zodat het geluid de ruimte volledig vult. Denk daarbij aan surroundgeluid zoals in moderne cinemazalen, maar dan bij je thuis.

Volledig scherm De Sonos Era 300 heeft een unieke vorm die ruimtelijke audio mogelijk maakt. © Sonos

“Ruimtelijke audio is het belangrijkste verkoopargument voor de Era 300”, legt Francavilla ons uit. “Wanneer muziek is afgestemd voor Dolby Atmos is het ongelofelijk goed. Het geluid komt echt van overal en wikkelt zich helemaal om je heen.”

De Era 300 heeft een uniek uiterlijk, specifiek ontworpen om die ruimtelijke audio tot z’n recht te laten komen. Aan de binnenkant zijn zes versterkers. De vier tweeters zorgen voor de hoge en middentonen: één ervan is centraal geplaatst, met aan weerszijden nog twee stuks die zorgen voor de stereo-ervaring en tot slot is er een tweeter naar boven gericht voor Dolby Atmos. De twee woofers zijn links en rechts gericht om voor een stereogeluid te zorgen.

Volledig scherm Combineer je twee Sonos Era 300-luidsprekers met een Sonos Arc dan heeft je tv een Dolby Atmos 7.1.4 surroundsysteem. © Sonos

Wie diep in de buidel wil tasten, kan twee Era 300-luidsprekers combineren met een soundbar van Sonos, zoals de Beam of Arc, voor de thuisbioscoop. Kies je voor die laatste, dan heb je een Dolby Atmos 7.1.4-systeem. “Het is de ultieme manier om films en series in Dolby Atmos te kijken”, claimt Sonos. Die “ultieme manier” kost je wel in totaal zo’n 2.000 euro voor de drie luidsprekers.

De introductie van de Era 300 doet volgens Sonos niets af aan de kwaliteit van de Five. “Dat blijft een fantastische luidspreker met meer bass”, zegt Francaville. Maar vermits die Five bijna drie jaar oud en het Dolby Atmos-formaat niet ondersteunt, dringt zich een nieuwe versie op.

Volledig scherm Het volume van de Sonos Era 100 en Era 300 kan je veranderen aan de hand van een nieuwe inkeping. © Sonos

De Sonos Era 300 is vanaf 28 maart te koop voor 499 euro.

Ook gedacht aan de planeet en mensen met Android-telefoons

Voor wie geen iPhone heeft en een van de nieuwe Sonos-luidsprekers in huis haalt, is er goed nieuws. De Era 100 en 300 kunnen nu dankzij ingebouwde microfoons afgestemd worden met TruePlay.

Bij voorgaande modellen gebruikte Sonos de microfoons van de iPhone om ervoor te zorgen dat de slimme speakers optimaal werken in elke ruimte. “Het probleem met Android was altijd de grote variëteit bij die telefoons. Toestellen met iOS kennen minder variatie. Het is een functie die we al lang wilden inbouwen”, vertelt Madeleine Francaville.

Volledig scherm Je kan twee Sonos Era 100-luidsprekers gebruiken in combinatie met een soundbar van het merk voor je thuisbioscoop. © Sonos

Bij de ontwikkeling is er niet alleen gedacht aan nieuwe functies, maar ook aan de lange termijn. In plaats van onderdelen aan elkaar kleven met lijm, zoals nog te vaak de gewoonte is in de technologiesector, heeft Sonos gekozen voor schroefjes bij de Era 100 en 300. “Het doel is vermijden dat er plastic onderdelen in de vuilbak belanden omdat je door de lijm het toestel niet uit elkaar kan halen zonder de onderdelen te beschadigen”, aldus Francaville.

Sonos wil echter nog steeds niet dat gebruikers hun luidsprekers zelf herstellen. “Het zijn complexe apparaten en we zouden niet willen dat klanten ze zelf herstellen”, verklaart Francaville. “We willen niet dat klanten bij het vervangen van een onderdeel iets anders kapot maken en zo van de regen in de drup raken”, zegt woordvoerder De Vriese. Sonos zal dus geen reserveonderdelen verkopen.

Ook goed voor de planeet is dat Sonos meer gerecycleerd plastic heeft geïntegreerd. “48 procent van het plastic van de Era 100 is gerecycleerd. Bij de Era 300 is dat 41 procent. We streven uiteraard naar 100 procent, maar de aanvoerketen ervan is complex en volop in ontwikkeling”, vertelt De Vriese aan HLN.