Sommige Kazou-zomerkampen al na kwartier volzet: “Wie plaatsje wil, moet snel zijn”

Coronacom­mis­sa­ris pleit voor ‘certifi­caat’: “In feite een verplich­ting tot vaccinatie, maar dan zonder boetes”

Het coronacommissariaat pleit niet voor een verplichte vaccinatie tegen Covid-19 in de strikte zin van het woord. Dat blijkt uit een nota die gisteravond naar de leden van het Overlegcomité en het voorzitterschap van de Kamer is gestuurd. Commissaris Pedro Facon en zijn team geven de voorkeur aan de invoering van een vaccinatiecertificaat. Op die manier zouden een herstelbewijs of een recente negatieve PCR-test dus geen geldige toegangsbewijzen meer zijn tot bepaalde activiteiten. “Het komt er eigenlijk op neer dat vaccinatie verplicht wordt, zonder daarom een systeem met boetes of straffen in te voeren”, stelt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

14 januari