Sommige gezinnen krijgen deze maand toch al basispakket energie

LIVE. Poolse president: "Raketin­slag was allicht tragisch ongeluk” - “Rusland bleef met aanvallen 35 kilometer verwijderd van Poolse grens”

Volgens de Poolse president Andrzej Duda was de raketinslag in zijn land “allicht een tragisch ongeval”. “Er zijn geen tekenen dat er een bewuste aanval uitgevoerd werd”, klinkt het. De Amerikaanse president Joe Biden wees er eerder al op dat er aanwijzingen waren dat Oekraïens afweergeschut de boosdoener was. Bij het incident vielen gisteren twee doden in een grensdorp. Het Russische ministerie van Defensie ontkent eveneens dat er aanvallen uitgevoerd werden op doelwitten in die buurt. “We zijn op zeker 35 kilometer van de grens gebleven.” Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.

14:45