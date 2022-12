Somers: “Hackers Antwerpen hebben kwetsbaarheden gebruikt die al naar boven kwamen in audits”

De kwetsbaarheden in de informaticasystemen van Antwerpen die hackers misbruikten om gegevens te stelen en de stad digitaal lam te leggen , waren gekend, maar konden niet op tijd gedicht worden. “Ze hebben onder andere gebruik gemaakt van kwetsbaarheden die al naar boven kwamen in cyberveiligheidsaudits”, zei Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) dinsdag in het Vlaams Parlement.

Vlaamse steden en gemeenten konden intekenen op een cyber-audit, waarbij specialisten op zoek gaan naar kwetsbaarheden in de IT-systemen van de lokale besturen. Het is daarna de opdracht die lekken te dichten, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

KIJK. Technologiejournalist Kenneth Dée legt uit welke schade hackers kunnen aanrichten met de gestolen informatie.

In het geval van Antwerpen zijn die problemen niet snel genoeg opgelost geraakt. “Wat we nu al weten, is dat hackers in het geval van Antwerpen onder andere gebruik gemaakt hebben van kwetsbaarheden in het ICT-systeem die ook al naar boven kwamen in de cyberveiligheidsaudits die al waren uitgevoerd. Evident heb je die problemen niet van vandaag op morgen opgelost”, vertelde Somers in de Commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement.

Ook Diest onderging recent een cyberaudit. “Sommige problemen waren al aangepakt, andere waren in uitvoering en sommige dingen moesten we nog doen”, legt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) uit in ‘Het Belang van Limburg’.

KIJK. Dit is wat we weten over de hacking van de stad Antwerpen.

Volgens Somers zijn de cyberaanvallen op Antwerpen en Diest “niet de eerste, maar ook zeker niet de laatste.” Hij verwijst daarbij dat hackers vaak wachten op rustige momenten zoals feestdagen, weekends en vakanties om toe te slaan. “Het is niet uitgesloten dat vandaag al in andere stedelijke digitale infrastructuur is ingebroken, maar dat de criminelen wachten op het juiste moment om alles plat te leggen”, aldus de Vlaamse minister.

Somers wil dat meer steden en gemeenten laten zoeken naar gaten in de IT-beveiliging. “142 lokale besturen hebben zo al ingetekend op cyberaudits. Ik roep de andere 158 steden en gemeenten op om dit ook zo snel mogelijk te laten doen”, zegt hij.