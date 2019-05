# Boerentrots Gesponsorde inhoud Sofie Dumont is witloofteler voor één dag: “Hoed af voor deze noeste werkers” Aangeboden door Boerentrots

21 mei 2019

07u00 0 En of wij, Belgen, dol zijn op lekker eten en uitgebreid tafelen. Wat we daarbij vaak uit het oog verliezen is de weg die onze streekproducten afleggen: van bij de boeren die zich elke dag smijten tot in de winkelrekken. Chef-kok Sofie Dumont (45) ondervindt aan den lijve hoe zwaar én mooi de boerenstiel is, wanneer ze voor een dag witloofteler mag zijn bij Witloof Gheeraert.

Veel valt tv-chef Sofie Dumont niet meer bij te brengen als het gaat over blancheren, marineren of larderen, maar over de knowhow van de witloofteelt daarentegen tastte ze tot voor kort in het duister. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk: in de donkere hangars van witloofkwekerij Gheeraert in Poperinge. “Elke dag zet ik in mijn keuken mijn beste beentje voor om de lekkerste gerechten op tafel te toveren, het liefst met verse producten van bij ons. Ik was dan ook opgetogen dat ik een dag mocht meedraaien bij een witloofteler. Mijn respect voor de boerenstiel is sindsdien alleen maar gegroeid: wat een zwaar beroep zeg… Niet alleen moet elk stronkje witloof aan strenge eisen voldoen, de telers hebben zelf weinig of geen vakantie en brengen de hele dag door in donkere hangars. Heftig! Toch kijken ze elke dag met frisse moed en veel liefde naar de witloofstronkjes alsof het hun eigen kinderen zijn. Zonder die passie en overgave, die lange werkdagen en die fierheid over hun beroep, zouden ze nooit tot het product komen zoals wij het in de winkelrekken zien. Of ik een goede teler zou zijn? Toen ik één bak met witloofwortels gevuld had, begon mijn rug al te protesteren…”

De salades van grootmoeder

Voor de enthousiaste tv-chef betekende de diepere kennismaking met het witte goud ook een terugkeer naar haar jeugd, meerbepaald naar de keuken van haar grootmoeder. “Het eerste waar ik aan denk bij witloof zijn de heerlijke salades die mijn grootmoeder ons met veel liefde voorschotelde. Een schepje mayonaise erbij en we zaten te smullen, heerlijk! Op tv had ik al eens gezien hoe een witloofteler precies te werk gaat, maar het met eigen ogen zien en vooral doen was nog veel fascinerender: zo dichtbij kwam ik nooit. Het mooiste was de witloof te zien groeien. Dat dit niet vanzelf gaat, werd me al snel duidelijk. Eerst worden de wortels ingetafeld. De ingetafelde witloof komt gedurende drie weken in de dark room, een donkere ruimte met de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad, tot volle wasdom. Hoe lelijker de wortel, hoe prinselijker het maagdelijk witte stronkje dat tevoorschijn komt, dat is ongelofelijk om te zien… Als de witloof volgroeid is, wordt ze nagekeken, gesorteerd en ingepakt voor de veiling. Maar niet zonder eerst te proeven natuurlijk! (lacht) Ik kreeg een stukje vers van de wortel afgesneden witloof, hemels smaakte dat!”

Voortdurende zorg

Dat we niet altijd stilstaan bij de weg die onze streekproducten afleggen voor ze in de winkel liggen, is iets wat ook Sofie zelf moest vaststellen: “Ik dacht dat je naar witloof dat groeit niet veel moest omkijken, maar deze groente vraagt voortdurende zorg. Daar stond ik toch van te kijken! Ik ben benieuwd hoeveel juiste antwoorden je krijgt als je vraagt hoe witloof groeit.”

Smullen met nòg meer smaak

De noeste arbeid van Sofie werd beloond met een kistje witloof dat ze mee naar huis mocht nemen. “Mijn man Wim is een groot witlooffan, hij zat al te likkebaarden toen ik het kistje over de drempel droeg. Wat ik ermee klaargemaakt heb? Vanàlles! Salades van witloof, maar ook gebakken met wat boter, peper en zout, en gewikkeld in hespenrolletjes in de oven. Wat hebben we genoten! Het feit dat ik nu weet hoe arbeidsintensief het teeltproces is, maakt niet alleen dat mijn respect voor het product groter geworden is, maar ook dat ik met nòg meer smaak mijn tanden in het witte goud zet.”

Heb jij ook niks dan lo(o)f voor onze hardwerkende Vlaamse boeren en de prachtige streekproducten die ze afleveren? Toon hoe #boerentrots je bent en onderteken het manifest op www.boerentrots.be.