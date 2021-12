Soedanese vrouwen komen op straat na beschuldigingen van verkrachting tijdens betogingen

Amerikaans congreslid op klaarlich­te dag onder schot genomen en beroofd: 5 verdachten opgepakt

Het Amerikaanse congreslid Mary Gay Scanlon is woensdag lokale tijd op klaarlichte dag onder schot gehouden en van haar bezittingen beroofd. Dat gebeurde in een park in de Amerikaanse stad Philadelphia, waar zij vlak daarvoor met andere politici had gesproken. Onder meer de werktelefoon en het identiteitsbewijs van de Democrate werden buitgemaakt. Er zijn vijf verdachten opgepakt.

