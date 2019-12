JOE Christmas House Gesponsorde inhoud Sociaal contact is belangrijker voor je gezondheid dan niet roken of veel bewegen Aangeboden door EG

11 december 2019

08u00 0 We willen allemaal lang en gezond leven en streven daarnaar door goed te eten, veel te bewegen of niet te roken. Maar wist je dat je sociale leven minstens zo belangrijk is voor je gezondheid? Onderzoek bewijst het keer op keer: vitamine V(-rienden!) houdt je op meer manieren dan één gezond.

Vrouwen leven doorgaans zo’n zes tot acht jaar langer dan mannen. Zij moeten dus wel iéts beter doen. Maar wat dan? Psychologe Susan Pinker ging op zoek naar het antwoord in de zogenaamde ‘Blauwe Zone’ in Sardinië, een gebied met kleine dorpjes waar zowel vrouwen áls mannen niet zelden honderd of ouder (!) worden. Daar stelde Pinker vast dat elke honderdjarige er elke dag een groep hechte vrienden en familie om zich heen had.

Bye bye, stresshormonen

In haar TED-talk verbindt Pinker haar bevindingen met die uit het onderzoek van psychologe Julianne Holt-Lunstad. Zij observeerde duizenden deelnemers en ging na zeven jaar na wat hun kans op sterven het meest verminderde. Op nummer één stond ‘sociale integratie’: hoe vaak een deelnemer met mensen in contact kwam. En op nummer twee prijkten ‘hechte relaties’, denk aan dichte vrienden en familie. Niet roken, veel bewegen of een gezonde BMI hadden allemaal minder effect.

Daarom leven vrouwen dus doorgaans langer dan mannen: ze onderhouden hun sociale contacten meer en die vormen een biologisch schild tegen ziektes. Die sociale interacties laten immers neurotransmitters vrijkomen die allerlei goeds voor ons doen, dixit Pinker. “Face-to-face sociaal contact drijft de hoeveelheden oxytocine en vasopressine in je lichaam op, hormonen die stress en pijn verminderen. En het activeert genen die invloed hebben op je immuniteitssysteem en op de groei van tumoren.” Plus, onderzoek wees uit dat wie meer sociale contacten heeft, meer geneigd is om gezonde gewoontes aan te houden.

Goed voor hoofd én hart

En zo doet sociaal contact wel meer goeds. Uit een grootschalige, achtentwintig jaar lange studie blijkt dat het je risico op dementie verkleint. Uit een Amerikaanse studie bij 2320 mannen, blijkt dat mannen met een zwak hart en sterke sociale connecties slechts een kwart zoveel risico lopen op sterven als zij eenzame mannen. En een negenjarige studie bij 6928 mensen bevestigt dat wie goed omringd is, twee keer zo veel kans heeft om ouder te worden dan wie eenzaam is. De lijst met bewijzen goes on and on: fijne contacten en connecties met mensen maken je niet alleen gelukkiger, maar ook écht gezonder.

