‘Snelste achtbaan ter wereld’ tijdelijk gesloten na klachten over botbreuken

27 Afghaanse vluchtelin­gen onderge­bracht in Spa, enkele weken na overstro­min­gen

8:42 In de Luikse stad Spa zijn maandag 27 Afghaanse vluchtelingen gearriveerd aan een centrum van Defensie. Dat meldt burgemeester Sophie Delettre (MR). “Tot verbazing van het stadsbestuur waren de vluchtelingen totaal niet omkaderd door Fedasil”, zegt ze. “De families met kinderen moesten dus worden ontvangen en van eten voorzien door de slachtoffers van de overstromingen.” Volgens een bron bij Defensie is die opvang in Spa “een tijdelijke oplossing”. Defensie, en niet Fedasil, is in eerste instantie tijdelijk belast met de zorg over de Afghaanse geëvacueerden uit Kaboel.