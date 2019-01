Sneeuwchaos in Oostenrijk: Touring raadt wintersporters aan om indien mogelijk vandaag nog te vertrekken uit wintersportgebieden LH

04 januari 2019

12u42 0 Mobiliteitsorganisatie Touring raadt wintersporters die vanuit Oostenrijk terug moeten, aan vandaag nog te vertrekken als dat kan. “Wie vertrekt, checkt best wel op voorhand welke wegen al vrijgemaakt zijn”, aldus Danny Smagghe.

Vanwege het einde van de kerstvakantie keren veel wintersporters dit weekend terug naar huis. Maar Touring raadt dus aan dat vandaag nog te doen indien mogelijk. Vooral in Noord-Tirol, SalzburgerLand, Neder-Oostenrijk en Steiermarken valt naar verwachting vanaf vandaag veel sneeuw. Er wordt de komende drie dagen nog tot anderhalve meter verse sneeuw verwacht. In het oosten van Zwitserland zou er nog 50 centimeter kunnen vallen.

“De mensen die vandaag kunnen vertrekken, raden we aan om dat ook te doen.” Danny Smagghe vraagt reizigers wel sowieso rekening te houden met moeilijke rijomstandigheden door de zware sneeuwval. “In Oostenrijk hebben ze het nodige materieel om de wegen snel vrij te maken. Aan de andere kant moeten die vertrekt wel zijn voorzorgen nemen. Ik zou aanraden een overlevingspakket te voorzien: voldoende water, eten en een paar dekens voor als er een lange file zou zijn of de auto in panne zou zijn.”

Ook reisorganisatie VAB verwacht veel hinder in Oostenrijk voor terugkerende wintersporters.

