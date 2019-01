Sneeuwchaos in Oostenrijk: dorpen afgesloten van buitenwereld, Touring raadt wintersporters aan vandaag nog te vertrekken LH DVDE

04 januari 2019

12u42

Bron: VTM NIEUWS, ANP, Salzburger Nachrichten, Eigen info 138 Steeds meer plaatsen in Oostenrijk zijn afgesneden van de buitenwereld door de grote hoeveelheid sneeuw die er is gevallen. Mobiliteitsorganisatie Touring raadt wintersporters aan vandaag nog te vertrekken om vertragingen door de sneeuwval te voorkomen. “Wie vertrekt, checkt best wel op voorhand welke wegen al vrijgemaakt zijn”, aldus woordvoerder Danny Smagghe. In sommige regio’s van het land wordt de komende dagen meer dan 1 meter verse sneeuw verwacht en wordt gewaarschuwd voor lawinegevaar. Ook Zuid-Duitsland krijgt nog te maken met zware sneeuwval.

Vanwege het einde van de kerstvakantie keren veel wintersporters dit weekend terug naar huis. Maar Touring raadt dus aan dat vandaag nog te doen indien mogelijk. Vooral in Noord-Tirol, SalzburgerLand, Neder-Oostenrijk en Steiermarken valt naar verwachting vanaf vandaag veel sneeuw. Er wordt de komende drie dagen nog tot anderhalve meter verse sneeuw verwacht. Bovendien is sprake van harde wind, waardoor op sommige plaatsen sneeuwduinen ontstaan. Inmiddels is het leger ingezet in het gebied Boven-Stiermarken, in het oosten van het land.

Dorpen afgesloten van buitenwereld

In de regio Stiermarken werden al verschillende dorpen afgesneden van de buitenwereld, zo meldt een Oostenrijkse weersite. Het dorp Sankt Nikolai is zelfs tot maandag ontoegankelijk en met een helikopter onbereikbaar, omdat door het weer een veilige landing niet mogelijk is. 580 mensen zouden er vastzitten.

In andere gebieden worden de toegangswegen vanavond afgesloten, om dicht te blijven tot maandag. Bewoners hebben tot zes uur de tijd gekregen om voedsel en eventuele medicijnen in te slaan. Onder meer in het Sölktal en Pyhrnpass werden al wegen afgesloten door verhoogd lawinegevaar. In de buurt van het skigebied Donnersbachtal wordt vanuit een helikopter gecontroleerd een lawine tot ontploffing gebracht, als het weer vliegen toestaat. Er gebeurden ook verschillende ongevallen.

In het oosten van Zwitserland zou er nog 50 centimeter kunnen vallen.

Ook in Duitsland verwacht men nog extra sneeuw: tot 40 centimeter sneeuw in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen of Bad Tölz.

Neem voldoende water, eten en dekens mee voor als er een lange file zou zijn of de auto in panne staat Danny Smagghe, woordvoerder Touring

“De mensen die vandaag kunnen vertrekken, raden we aan om dat ook te doen.” Danny Smagghe vraagt reizigers wel sowieso rekening te houden met moeilijke rijomstandigheden door de zware sneeuwval. “In Oostenrijk hebben ze het nodige materieel om de wegen snel vrij te maken. Aan de andere kant moet iedereen die vertrekt wel zijn voorzorgen nemen. Ik zou aanraden een overlevingspakket te voorzien: voldoende water, eten en een paar dekens voor als er een lange file zou zijn of de auto in panne zou staan.”

Woensdag al lange files

Ook reisorganisatie VAB verwacht veel hinder in Oostenrijk voor terugkerende wintersporters, vooral in de regio’s Salzburg en Tirol. “Doordat de skiliften in verschillende Oostenrijkse skigebieden dicht waren door de wind en er nog hevige sneeuwval én wind voorspeld werd, kozen vele wintersporters er al voor om vroeger naar huis te vertrekken. Op vele Bundesstrassen waren sneeuwkettingen nodig en de sneeuw zorgde ook voor hinder op autosnelwegen. Dit zorgde op woensdag al voor lange files op de B179 (Fernpasstrasse) die een lange tijd werd afgesloten zodat de weg sneeuwvrij gemaakt kon worden. Ook op de A8 Salzburg – München, de A10 Tauernautobahn richting Salzburg en aan de grensovergangen met Duitsland stonden er woensdag al lange files”, staat te lezen op de site van VAB.

VAB adviseert wintersporters die zaterdag terugkeren vanuit Oostenrijk of Italië om zo vroeg mogelijk te vertrekken, bij voorkeur voor 6 uur. “Hou er ook rekening mee dat niet alle wegen vrijgemaakt kunnen worden en dat op bergwegen sneeuwkettingen vaak noodzakelijk zullen zijn”, waarschuwt VAB ook nog.

Wie terugkeert vanuit Frankrijk zal normaal gezien minder verkeershinder ondervinden.

VAB verwacht veel hinder voor terugkomend wintersportverkeer. Vooral in Oostenrijk zullen er problemen zijn omdat daar nog zware sneeuwval wordt verwacht. https://t.co/5B279TWG5v VAB Mobiliteit(@ VABMobiliteit) link

In Oost-Europa kreunt ook Polen onder een zwaar winteroffensief. Onder meer in het zuiden van het land heeft het al flink gesneeuwd. Op deze beelden is te zien hoe meteorologen ingesneeuwd zijn op de berg Kasprowy. Er is bijna twee meter sneeuw gevallen. Een man kan zijn ski’s nog naar naar buiten duwen, maar voor hem zelf is er maar weinig plaats. Hij moet zich letterlijk een weg naar buiten graven.

Ook in Griekenland liggen veel gebieden bedekt onder een laag sneeuw. In het oosten van Thessalië, Evia en de noordelijke delen van Centraal-Griekenland is er het meeste sneeuwval. Maar er wordt ook nog sneeuw verwacht in de stad Thessaloniki en zelfs de noordelijke buitenwijken van Athene. Ook het eiland Corfu is intussen bedekt met een sneeuwtapijt.

Unexpected snow in Corfu town (Greece)... pic.twitter.com/JI0oMp7D8T Ery Hughes(@ PhDisaster) link

Zit u geblokkeerd in de wintersportgebieden of kent u iemand die er vastzit, laat het ons dan weten via redactie@hln.be. Vergeet zeker uw telefoonnummer niet te vermelden