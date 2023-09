Snapchat waarschuwt jongeren voor acties van vreemden

Snapchat heeft de maatregelen vandaag aangekondigd. “Dit heeft als doel de mogelijkheid voor tieners om in contact te komen met mensen met wie ze nog geen vrienden zijn, verder te beperken”, verklaart het platform. Verder wil de dienst jongeren voorlichting geven over onder meer afpersing en het delen van intieme foto’s.

Ongepaste inhoud

Het nieuws komt er bijna twee jaar nadat Snapchat voor het Amerikaans Congres werd gesleept om de 13+ leeftijdsclassificatie van de app te verdedigen. Volgens sommige Amerikaanse senatoren was de inhoud, waaronder geseksualiseerd materiaal, artikelen over alcohol en pornografie etc., ongepast voor jongere gebruikers. Sindsdien is het bedrijf ook in opspraak geraakt vanwege het gebruik van de app als voorkeursplatform voor drugsdealers, wat heeft geleid tot meerdere sterfgevallen onder tieners. Eerder dit jaar gaven wetshandhavingsrapporten ook aan dat het lokken en uitbuiten van kinderen toenam via de Snapchat-app.