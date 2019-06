Slangenvanger onderwerpt cobra op spectaculaire manier Redactie

10 juni 2019

12u44

Bron: KameraOne 0

Deze professionele slangenvanger werd vorige maand opgeroepen om een wilde cobra in Thailand te vangen. In plaats van de slang met geweld te onderwerpen, leidt hij het reptiel af met enkele snelle hoofdbewegingen en zachte aanrakingen. Hij had er duidelijk alle vertrouwen in, aangezien hij geen veiligheidskledij maar een korte broek en slippers droeg.