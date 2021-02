Slangen op maandag. N-VA zet de aanval in op het politieke centrum

Uitgerekend daags voor zijn verjaardag beet Theo Francken in het zand in de strijd om het ondervoorzitterschap van zijn partij. Naar die verkiezing werd met meer dan gemiddelde belangstelling uitgekeken. Niet omdat een ondervoorzitterschap zoveel om het lijf heeft, want wie kent de ondervoorzitters van andere partijen? Maar voor N-VA leek het of deze verkiezing de marsrichting voor de toekomst zou bepalen. Ruim tweehonderd partijleden, uit alle geledingen, velden hun oordeel. Toen de rook opgetrokken was, bleven er vier verliezers en twee winnaars over.