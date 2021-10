Slangen op maandag. Mondmaskers zijn een ontzettend luie maatregel

Bijna 300 migranten gered op de Middelland­se Zee

24 oktober Artsen zonder Grenzen heeft 296 mensen opgepikt op de Middellandse Zee. Ze krijgen nu medische bijstand, meldt de hulporganisatie zondag via Twitter. Intussen is er in het zuiden van Italië sprake van een ‘hotspot’ waar vele migranten samentroepen.