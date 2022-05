Slangen op maandag. De btw-verlaging op elektriciteit is om meer dan één reden een luie maatregel

Kuurne Stijgende energie­prij­zen beu? Zo kan ook jij besparen. Ludwig (58) van eerste ‘off grid’ huis in België brengt raad: “Nee, u hoeft niet in te boeten aan comfort”

Ludwig Van Wonterghem is ‘off grid’. Hij koppelde in 2017 zijn huis in Kuurne van het elektriciteitsnet af en produceert zijn eigen energie. Zijn verhaal inspireert velen. Tijdens drie opendeurweekends in november daagden 165 geïnteresseerden op. Op zoek naar tips, in tijden van stijgende energieprijzen. Ook wij trokken naar Ludwig om zijn advies te vragen over welke snelle maatregelen je kunt nemen. “Geen paniek, we keren niet terug naar de middeleeuwen”, knipoogt Ludwig, die ons uitlegt hoe we kunnen geld besparen.

5 december