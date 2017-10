Singapore Airlines verhuist vracht ondanks geluidsboetes naar Zaventem jv

Bron: Belga 0 REUTERS Singapore Airlines verhuist eind oktober zijn vrachtactiviteiten van Schiphol naar Brussels Airport, ondanks de geluidsboetes. De luchtvaartmaatschappij zal drie à vier extra vluchten per week uitvoeren vanuit Zaventem, zo schrijft De Tijd. Ook Luik profiteert van het vluchtenplafond in Amsterdam.

De reden van de verhuizing is de begrenzing van de vliegbewegingen op Schiphol tot 500.000 per jaar, waardoor de luchthaven 37 van zijn 150 wekelijkse vrachtvluchten op korte termijn moest schrappen.



Singapore Airlines Cargo kiest er daarom voor om te verhuizen naar Zaventem. Dat is opmerkelijk, want de vrachtmaatschappij is een van de slachtoffers van de nultolerantie voor geluidsinbreuken die de Brusselse regering begin dit jaar invoerde. Omdat de Singaporezen met zware Boeing 747-toestellen vliegen, kregen ze al een hoop geluidsboetes en werden ze dan ook genoemd als een van de bedrijven die een vertrek uit Zaventem overwegen.



Ondanks de geluidsdiscussies zou Brussels Airport bovendien nog op een tweede, kleinere extra speler uit Schiphol hopen.



Ook de luchthaven van Luik spint garen bij de problemen op de Nederlandse luchthaven. De Russische vrachtmaatschappij AirBridgeCargo Airlines, die tien wekelijkse vluchten in Schiphol ziet verdwijnen, zou tot twaalf vluchten per week op Luik uitvoeren.