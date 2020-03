pensioen Gesponsorde inhoud Sinds haar pensioen helpt Thérèse Hanquet (65) de syndicus van haar woonblok. “Ik krijg er een mooie band met mijn buren door én word er zelf beter van.” Aangeboden door VDAB

30 maart 2020

08u00 0 Jarenlang was Thérèse Hanquet ingenieur-architect in Brussel. Na haar pensioen besloot ze haar kennis ten dienste te stellen van haar eigen buren. Sinds een jaar staat ze de syndicus bij en houdt ze toezicht tijdens werken. “De buren steunen me en zijn dankbaar, dat is fijn!”

“Ik woon in 1 van de 109 appartementen van het woonproject ‘Terrassen aan de Sluis’ in Brussel. Doorheen de jaren hebben mijn medebewoners en ik veel problemen gehad met het beheer van het gebouw. Er moesten vaak werken gebeuren die niet goed opgevolgd werden en we misten een luisterend oor. Het zorgde voor frustratie. Op mijn 65e ging ik op pensioen en besloot ik mezelf kandidaat te stellen als assistent van de syndicus. Ik werd de contactpersoon voor bewoners maar ook voor technici en onderhoudspersoneel. Dat ik reparateurs kan binnenlaten of de werken van aannemers kan opvolgen, geeft iedereen rust.”

“Dat ik ervoor heb kunnen zorgen dat er een groene plek komt in onze wijk, daar ben ik heel fier op.”

Pralines en praatjes

“Ik ben heel blij met deze functie, en ben mijn buren dankbaar voor hun vertrouwen. De afspraak is dat ik 44 weken per jaar beschikbaar ben en dat ik wekelijks 4 uur ‘spreekuur’ voorzie voor bewoners. Het is fijn dat mijn zelfstandigenpensioen op deze manier wat wordt aangevuld, maar ik doe het niet voor het geld. Ik doe het om mijn eigen omgeving aangenamer te maken en ik vind het leuk om iets te betekenen voor mijn buren. We hadden al een goeie band, maar die is nog beter geworden. Ik voel veel appreciatie. Onlangs kreeg ik een doosje pralines van een buurvrouw, als bedanking omdat ik haar verstopte gootsteen zo snel heb kunnen oplossen. Ik help ook om dingen buiten ons woonblok te veranderen. Samen met buren en buurtverenigingen hebben we acties ondernomen om een grotere groene plek in onze wijk te krijgen, en dat is gelukt. Dat is een prestatie waar niet alleen wij zullen van kunnen genieten, maar de hele buurt.”

De toekomst ligt open

“Ik denk dat ik altijd bezig zal blijven, of ik er nu betaald voor word of niet. Maar het zou evengoed iets anders kunnen zijn. Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg geboeid door het maken van apps. Het mooiste aan gepensioneerd zijn, is dat je zelf kunt kiezen wat je doet. Er zijn geen verplichtingen meer. Ik geniet ook van andere hobby’s: ik zing in twee koren en probeer veel te wandelen. Vroeger nam ik de wagen of het openbaar vervoer, nu neem ik de tijd om te voet ergens naartoe te gaan. Ik word elke keer gelukkig als ik nieuwe dingen ontdek. Ook dat betekent voor mij pensioen: blijven openstaan voor nieuwe dingen.”

