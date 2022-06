“Shireen Abu Akleh werd gedood door een kogel van Israëlische troepen”

HET DEBAT. Hoe moet de overlast door jongeren in recreatie­ge­bie­den aangepakt worden? Dit is jullie mening

Elk jaar worden recreatiedomeinen en openluchtzwembaden tijdens de zomermaanden geconfronteerd met jongeren die voor overlast zorgen. Redders worden geïntimideerd, mensen gaan met elkaar op de vuist en bezoekers maken ophef over de kledingvoorschriften en gedragsregels. De amokmakers zijn een terugkerend probleem. Hoe moet de overlast door jongeren in recreatiegebieden aangepakt worden? Eerder vandaag bundelden we al de meningen van onze experts, maar nu is het jullie beurt. Lees hieronder enkele van jullie boeiendste reacties.

23 juni