“Shame, shame, shame”: protest aan Belgische ambassades tegen vrijlating Iraanse terrorist

Nederland­se staatsse­cre­ta­ris razend op asielzoe­kers die zich misdroegen: "Dit is tuig"

De Nederlandse staatssecretaris voor Asiel Eric van der Burg is razend op een groep asielzoekers die zich gisteravond misdragen heeft toen zij per bus werden overgebracht van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar een noodopvang in Den Haag. “Dit is tuig. Het is echt schandalig. Voor mijn part waren ze langs de snelweg uit de bus geschopt.”