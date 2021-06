Serveerster snijdt penis van baas af in Spaanse bar: "Hij probeerde me aan te randen”

Gerecht probeert doorbraak te forceren in zeven jaar oud moordmyste­rie: wie doodde belasting­con­tro­leur Carl (48) en waarom?

16:00 Het gerecht heeft een nieuwe oproep naar getuigen gedaan in een ultieme poging om een zeven jaar oud moordmysterie op te lossen. Het lichaam van Carl Hennebert (48) werd op 5 maart 2014 gevonden in zijn woning in Casteau (Henegouwen). Hij bleek al vijf dagen overleden te zijn en was afgemaakt met een nekschot. Ging het om een wraakactie? Door wie werd hij vermoord? En vooral: waarom? Want Hennebert was graag gezien, volgens de burgemeester toentertijd.