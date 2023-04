Sergio Herman reageert op verlies van twee Michelinsterren: “Waar het eb is, komt altijd weer vloed”

Na jaren van debat keurt Japan langver­wach­te abortuspil goed

Na tientallen jaren volgt Japan eindelijk het voorbeeld van andere landen om abortuspillen te legaliseren. Dat is een belangrijke mijlpaal voor het land en voor het recht van Japanse vrouwen om zelf te kunnen beslissen over hun eigen lichaam. De abortuswetgeving in Japan is zeer strikt. Vrouwen kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen toestemming krijgen voor een abortus.