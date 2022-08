Sergio Herman opent restaurant in Singapore

“Toen we Sergio in 2017 voor het eerst ontmoetten, zagen we meteen dat we een gemeenschappelijke visie deelden om een dynamische nieuwe stijl van gastvrijheid te smeden die vandaag en in de toekomst beter zal invullen waar onze gasten naar op zoek zijn”, aldus Andreas Stalder, vicevoorzitter van Hyatt Azië.

Het restaurant komt in de mezzanine van het iconische vijfsterrenhotel en wordt de opvolger van het vermaarde ‘mezza9' “Dit is de voorbode van een nieuwe visie op de rol die eten en drinken speelt in de luxe van het Hyatt en bouwt voort op Hermans pionierswerk in nieuwe gastronomische ontwikkelingen”, zo stelt het persbericht. “De 52-jarige Nederlandse culinaire persoonlijkheid is een begrip in Nederland en België, beroemd om het runnen van een reeks succesvolle restaurants en als openhartige en bedachtzame chef-mentor in kookprogramma’s op prime time. Hij heeft ook productlijnen zoals servies en zelfs champagne op zijn naam staan”, zo wordt Herman door de Aziatische chef van Hyatt Hotels & Resorts, een Amerikaanse multinational. Naast Le Pristine en Blueness in Antwerpen runt de Sergio Herman Group nog drie zaken in het Nederlandse Cadzand: Pure C, AIRrepublic en Blueness.