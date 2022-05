Selfie loopt fout: koppel stort 30 meter naar beneden van klif

Weduwnaar getuigt na dodelijke val Zoë (33) van rots: “Ik keek even andere kant op en plots was ze weg”

Dat ze hun val overleefden, danken ze in de eerste plaats aan de zachte ondergrond waarop ze vielen. Beneden aan de klif lag een dik bed van algen, wat hun val wat kon dempen. Toch raakten ze nog ernstig gewond. Ze slaagden er niet in op eigen kracht recht te komen.

Opnieuw hadden ze geluk, want een klein meisje van een gezin dat in de buurt was, zag het ongeval toevallig gebeuren, net toen ze iets in een vuilbak wilde gooien. De familie kon de hulpdiensten verwittigen. Volgens de Guardia Civil zou het anders urenlang geduurd hebben vooraleer iemand hen had opgemerkt, in het moeilijk toegankelijk gebied.