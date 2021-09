Sekswerkster gedood met mes in Marcinelle, dader nog altijd op de vlucht

TV Waarom ‘Goud' van Bazart bijna niet bestaan had

16:51 In de gloednieuwe podcast ‘The Best Of - Next Generation’ spreekt An Lemmens met jonge artiesten die al heel wat op hun palmares hebben staan. Deze week in de studio: Mathieu van Bazart. Hij heeft het over gillende meisjes, het broederschap tussen de bandleden en vooral over de kern van Bazart: muziek. Zo heeft hij het onder andere ook over hoe hun topnummer ‘Goud’ bijna niet bestaan had.