Seksuele intimidatie: do's en don'ts op de werkvloer

Sabine Vermeiren

19u13

Het Hollywoodschandaal rond Harvey Weinstein zwengelt ook bij ons de discussie rond seksuele intimidatie op het werk aan. Over de excessen: geen discussie. Maar wat met de schemerzone? Wanneer is iets op de werkvloer oke? En wanneer is het dat niet? De scheidingslijn is flinterdun. De man die vrouwelijke collega's heeft: hoe onderscheidt die de do's van de don'ts? Zeven voorbeelden, drie deskundigen. Arbeidspsychologe Sara De Gieter van de VUB, advocate seksueel strafrecht Christine Mussche en gedragsbioloog Mark Nelissen.