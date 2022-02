TV “Kom jij van Tsjernobyl? Je ziet er stralend uit”: aan foute openings­zin­nen geen gebrek in eerste ‘We Like To Party’

‘We Like To Party’ is terug van weggeweest. Het beruchte feestprogramma, vroeger te zien op jongerenzender JIM, krijgt een tweede leven op VTM GO, dit keer met Nicolas Caeyers (29) als host. In de eerste aflevering trekt hij onder andere naar de Oude Markt in Leuven en de Overpoort in Gent.

